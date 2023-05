Cremona, tragedia alla gara motociclistica: morto il pilota torinese Davide Rolando

Cremona – In un incidente al Cremona Circuit di San Martino del Lago, nel pomeriggio di domenica, durante alcune prove libere, è morto un pilota torinese, Davide Rolando, classe 1976.

Era in sella ad una Bmw 1000 ed è stato travolto da un altro motociclista, un corridore bergamasco, mentre stava cercando di allontanarsi dal punto della pista in cui era accidentalmente caduto, tra la terza e la quarta curva dopo la linea di partenza, per mettersi in sicurezza. Si tratta di due piloti esperti, con molte gare alle spalle.

L'impatto, devastante, non gli ha lasciato scampo. Vani i soccorsi e il tentativo di rianimarlo. Delle indagini si occupano i carabinieri: hanno raccolto tutti gli elementi necessari a ricostruire i fatti, documentati dal sistema di telecamere interno del circuito. La salma è già rientrata a Torino.

L’anno scorso sulla stessa pista erano morti altri due piloti