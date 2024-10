Morta la donna caduta da una scala

Non ce l’ha fatta Silvana Medici (nella foto), la donna di 74 anni ricoverata agli Spedali Civili di Brescia dopo un caduta da una scala. La 74enne aveva riportato un fortissimo trauma cranico che non le ha lasciato scampo: domenica è deceduta. Nel frattempo le indagini hanno chiarito l’accaduto. Nella mattinata di giovedì la donna è uscita dalla sua abitazione per salire sul fienile, raggiungibile con una scala. All’altezza di circa due metri ha probabilmente messo un piede in fallo ed è caduta, battendo la testa. La donna si è resa conto che il trauma era importante e ha pensato di recarsi al pronto soccorso. Non ha però chiamato un’ambulanza, ritenendo di poter fare da sola. È salita in camera per cambiarsi ma è riuscita solo a scendere al piano terra e a sedersi su una poltrona, dove è stata trovata alcune ore più tardi dalla figlia, la quale ha chiamato i soccorsi.

I soccorritori sono subito intervenuti e hanno fatto trasportare in elisoccorso la donna a Brescia, dove i medici hanno fatto l’impossibile per riparare al grave danno, ma non c’è stato nulla da fare a causa dell’importanza del trauma subito. Peraltro una circostanza sfortunata ha giocato contro la donna. Tutte le mattine lei e un’amica si trovavano per andare a fare una passeggiata e anche giovedì mattina l’amica, non vedendola, è andata a cercarla a casa. Una volta arrivata, però, non è entrata perché ha visto che mancava l’auto e ha pensato che l’amica avesse avuto un impegno. Invece l’auto era stata portata dal meccanico per una riparazione. I funerali di Silvana Medici sono stati fissati per domani alle 10.30 nella parrocchiale di Quintano. La signora Silvana è la mamma del vice sindaco Fabio Bonetti.

P.G.R.