"Mio figlio bullizzato. Denuncio due minori ma anche i docenti"

"Denuncio due minori con nome e cognome per stalking nei confronti di mio figlio. Ho incaricato un avvocato di redigere l’esposto. Non intendo lasciar perdere". Parla il padre del ragazzo bullizzato al Galilei di Crema da due compagni, senza che i docenti se ne siano accorti. Il quindicenne, al primo anno nel nuovo istituto, aveva un comportamento scolastico pessimo anche in materie dove alle medie eccelleva. La famiglia non si capacitava perché il figlio non aveva mai rivelato cosa stesse succedendo, fintanto che qualcuno ha aperto gli occhi ai genitori.

Ne è seguita una scenata del padre a scuola su tutte le furie. La scuola ha avvertito la Prefettura di Cremona, sostenendo però di non essere al corrente di questi episodi. Il padre non si è accontentato e ha raccolte le testimonianze dei compagni di scuola. Ma aveva anche promesso di ritirare il figlio dalla scuola e tornare con la famiglia in Egitto, suo Paese d’origine, cosa che ha effettivamente fatto. Prima di andarsene comunque ha presentato la denuncia, che chiede di indagare anche sul comportamento dei professori che si sono detti ignari.

P.G.R.