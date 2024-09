Bagnolo Cremasco, ritrova moglie e figlie che erano scappate da lui e le minaccia di morte: 43enne arrestato

Cremona, 16 settembre 2024 – Denunciato per maltrattamenti dalla moglie, poi scappata lontano da casa insieme alle due figlie, è riuscito a rintracciarle e le ha minacciate di morte. Per questo un uomo di 43 anni lo scorso venerdì è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia a Bagnolo Cremasco, in provincia di Cremona.

Pochi giorni prima la moglie era andata alla stazione carabinieri del paese in cui viveva la famiglia, in un'altra provincia, a denunciare i vent'anni di maltrattamenti fisici e verbali subiti da lei e dalle figlie. Poi le tre erano scappate insieme a Bagnolo Cremasco.

In poco tempo il 43enne è riuscito a scoprire dove fossero e le ha raggiunte, mandando nel frattempo messaggi in cui le minacciava di morte, se non fossero tornate a casa con lui.

La donna verso mezzogiorno di venerdì 13 settembre ha allertato i carabinieri. Giunti sul posto i militari della stazione di Bagnolo Cremasco hanno rintracciato il marito a bordo di un'auto nei pressi della casa in cui avevano trovato rifugio moglie e figlie. Fermato e identificato, l'uomo ha proseguito a rivolgere alle tre minacce anche davanti ai carabinieri, che lo hanno arrestato per maltrattamenti. Questa mattina - fa sapere una nota dei carabinieri di Cremona - l'arresto è stato convalidato e nei confronti dell'uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.