Ripetute minacce e ingiurie: maltrattamenti all’ex moglie. Non potrà più avvicinarsi

Cremona – Non potrà più avvicinarsi alla ex moglie. Provvedimento del giudice nei confronti di un uomo di 53 anni che, dopo quasi trent’anni di matrimonio, ha visto incrinarsi l’unione fino a che, lo scorso anno, è arrivata la separazione. Dopo anni di convivenza i due sono arrivati a non sopportarsi più e tra litigi e urla, alla fine nel 2023 le loro strade si sono divise. Mentre la donna se ne è fatta una ragione, l’uomo ha faticato ad accettare la nuova situazione e ha cominciato ad assumere atteggiamenti minacciosi nei confronti della ex. Iinsulti e minacce ad ogni incontro.

Poi l’uomo ha iniziato anche a seguire la donna infondendo paura all’ex consorte. Addirittura un giorno lui l’ha avvicinata con una tenaglia in mano e le ha strappato l’anello che le aveva regalato e che la donna portava al dito. Ma il culmine è arrivato ai primi giorni di questo mese, quando il 53enne ha incontrato casualmente l’ex moglie in centro a Cremona e l’ha fatta bersaglio di pesanti insulti, creando grande imbarazzo nella donna, visto che intorno c’era molta gente. Dopo questo episodio la donna si è decisa a denunciare l’ex marito.

Si è recata dai carabinieri e ha esposto i fatti che sono stati poi riportati al giudice. Il magistrato, sentiti i militari che hanno svolto una rapida indagine e hanno appurato che quanto asserito dalla donna corrispondeva al vero, ha ordinato al 53enne di non farsi più vedere nei dintorni dei luoghi frequentati dall’ex moglie e di non provare a contattarla in qualsiasi modo, pena l’arresto.