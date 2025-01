Merce rubata da due camion, pronta per il ritiro. L’arrivo dei carabinieri mette in fuga i ladri

In un’area di sosta per autoarticolati, in una zona destinata alla logistica, una pattuglia del Radiomobile di Crema, che l’altra notte stava eseguendo dei controlli, ha notato che un autoarticolato aveva il telone tagliato. Inoltre nei paraggi c’era parcheggiato un altro pesante mezzo, che aveva il portellone danneggiato. Continuando nel giro di perlustrazione, i carabinieri hanno notato che lì vicino, a bordo strada, era stata impilata tutta la merce sottratta ai due camion, pronta per essere caricata su un altro mezzo che avrebbe dovuto passare a ritirarla. L’arrivo dei carabinieri ha scombinato i piani dei ladri, che non si sono fatti vedere nella zona del parcheggio, e la merce trovata è stata restituita ai due autisti dei rispettivi camion, i quali non si erano accorti del furto subito. P.G.R.