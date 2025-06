Cremona ebbra di gioia per la promozione in serie A: “Come ai tempi di Vialli e del Mondo”

Cremona, 3 giugno 2025 – La città si è svegliata in A. La vittoria 3 a 2 contro lo Spezia ha sancito la promozione della squadra guidata da Giovanni Stroppa. Una notte intera di caroselli, con le strade del centro tinte di felicità grigiorossa. Erano ormai le due passate di domenica notte quando le porte del Palazzo comunale si sono aperte per gli “eroi“ al rientro dalla Liguria.

“Una grande festa, soprattutto quando è arrivata la squadra: il Comune è stato aperto ai giocatori, agli amici e parenti – racconta Andrea Virgilio, il sindaco da sempre tifoso grigiorosso, di quelli cresciuti allo Zini quando la maglia della Cremo la indossava Gianluca Vialli – Ho cominciato a frequentare lo stadio quando c’era la Cremonese di Vialli, Mondonico e Luzzara, una squadra che ha sfiorato più volte la A e l’ha anche raggiunta. Un risultato come questo può entrare nella storia di questa società a pieno titolo. Rispetto ad allora il mondo del calcio è completamente diverso. Quel calcio era un calcio che aveva ancora a cuore la comunità e la prossimità. E il merito della Cremonese di oggi è proprio resistere, tenere ancora un filo diretto con la comunità e con il territorio”.

Bandiere, clacson, gente a piedi e in auto con l’immancabile sciarpa della Cremo, gioia esplosiva: il culmine quando è arrivato il pullman della squadra. “Una notte lunga, devo dire che i tifosi si sono comportati in modo corretto”, continua Virgilio. Particolare di non poco conto, l’arrivo di un trattore in piazza Duomo. La partita da cardiopalma è stata seguita in diversi angoli della città e della provincia, nei centri sportivi, nelle società: tutti con il fiato sospeso fino al fischio finale, quando l’impresa è stata sancita e un boato ha rotto il silenzio. Erano migliaia le persone per le strade: raduno in piazza Stradivari, poi lungo corso Vittorio Emanuele fino a piazza Cadorna, teatro storico per celebrare le vittorie della Cremo e poi ancora in piazza Duomo, dove i giocatori hanno salutato e ringraziato dai balconi di Palazzo comunale. La promozione in Serie A è arrivata al termine di una stagione sofferta, con la squadra che non ha mai mollato.

“Diciamo che è stata una partita sofferta, come tutta la stagione. Penso sia il risultato di un impegno da parte del Cavaliere Arvedi e dei tifosi, che non hanno mai mollato”. sottolinea Andrea Virgilio. A seguire i grigiorossi a La Spezia è andato il presidente della Provincia di Cremona Roberto Mariani, a testimonianza della vicinanza del territorio alla squadra.

Ieri pomeriggio alle 18 allo Stadio Zini si è tenuta la cerimonia di consegna del trofeo da parte della Lega B. Un evento aperto a tutti i tifosi – presenti circa 5.000 persone – che sono tornati lì ad applaudire la squadra, i dirigenti e lo staff che hanno reso possibile questo risultato.