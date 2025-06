Baby gang di stranieri aggredisce giovane per farsi dare 20 euro

Mezza dozzina di giovani stranieri contro un diciannovenne, due ragazze fuggono e danno l’allarme mentre l’amico viene picchiato e derubato. Erano le tre passate da poco quando in via Petrali, laterale di via Matteotti che porta in via Dante, stavano passeggiando due ragazze e il diciannovenne. All’improvviso nella stretta via sono comparsi sei ragazzi che hanno puntato il gruppo. Le due ragazze sono scappate a dare l’allarme, mentre il giovane ha cercato di fuggire verso la vicina piazza Duomo. La gang lo ha cominciato a colpire, costringendolo a consegnare tutti i soldi: 20 euro. Il rapinato ha subito chiamato le forze dell’ordine. Sul posto i carabinieri di Castelleone e il Radiomobile di Crema nonché un’ambulanza della Croce Verde che ha portato il ragazzo al Pronto soccorso, dove è stato medicato e dimesso. Nel frattempo i carabinieri hanno cercato il branco, senza trovarlo.

P.G.R.