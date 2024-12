Meno residenti e più anziani. Così cambia la popolazione

Meno abitanti nel Cremonese, in crescita nei comuni del Cremasco. E gli over 65 sono oltre il doppio degli under 15. È la fotografia della popolazione in provincia di Cremona, che ammonta a 353.537 residenti: tra il 2019 e il 2024 sono diminuiti di 2.613 unità, pari allo 0.7%. Sono in totale 75 (su 113) i comuni che registrano una riduzione. Cremona si attesta a 71.094 abitanti (-1,6%, pari a meno 1.180 unità), Crema a 33.920 residenti (-1,3%, -448), terzo Casalmaggiore con 15.173 residenti (-1,3% , -199). Solo 12 comuni superano i 5.000 abitanti e, complessivamente, sono 41 i comuni che ne contano oltre 2.000.

Popolazione quindi in leggero calo in provincia, ma con un dato significativo che dice che nove dei dieci primi comuni con crescita positiva della popolazione si trovano nel territorio Cremasco. Tra questi: Romanengo, con saldo positivo di 135 abitanti (+4,4%), Soresina (+337, +3,9%), Rivolta (+282, +3,5%), e Spino d’Adda (+216, +3,2%), Bagnolo Cremasco (+158, +3,3%), Vailate (+140, +3,1%). In termini di percentuale c’è poi l’exploit di alcuni piccoli paesi: Castel Gabbiano (+63 abitanti, +14,4%: da 480 a 543) e Ripalta Arpina (+58,+5,8%: da 1.000 a 1.058). Oltre ai tre centri maggiori perdono popolazione in modo rilevante Vaiano Cremasco, con un calo di 142 residenti (-3,9%), e San Bassano con -119 residenti (-5,4%).

Popolazione in provincia di Cremona quindi in leggero calo, ma sempre più anziana. Nel Cremasco il rapporto tra il numero di residenti di oltre 65 anni e quelli con meno di 15 anni è aumentato del 30% in soli 8 anni. Si è passati da una media di 133 over 65 ogni 100 giovani del 2014, a 172 del 2022. La tendenza riguarda praticamente tutto il territorio nazionale e la media a livello della provincia di Cremona vede un dato che si è attestato addirittura a 202. Ovvero gli over 65 sono il doppio degli under 15. Credera Rubbiano è il comune con un maggior incremento dell’indice di vecchiaia, dove ogni 100 giovani ci sono 262 over 65. A Ricengo (94) e Casaletto Vaprio (108) il dato è circa in pareggio, anche se il trend d’invecchiamento è in crescita in entrambi i comuni. Nel 2022 a Crema vivevano 214 over 65 ogni 100 under 15, in crescita di 16 punti rispetto al 2014, quando erano 198 (+8%). Nel comune di Cremona il dato è peggiore, ma con un valore stabile di 227. Trend invertito, seppur di poco, invece a Soresina, dove in otto anni si è passati da 175 a 169.