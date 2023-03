Morte di Mauro Pamiro a Crema, il 19 aprile il caso ritorna in Tribunale

Mauro Pamiro con la moglie Debora Stella

Crema – E' stata fissata per il 19 aprile, in tribunale a Cremona, la discussione in camera di consiglio di opposizione alla richiesta della Procura di archiviazione del caso di Mauro Pamiro. Pamiro, insegnante e musicista di Crema, era stato trovato morto in un cantiere edile in via don Mazzolari, poco distante dalla sua abitazione, la mattina del 29 giugno 2020.

Debora Stella, la moglie, era stata iscritta come atto dovuto nel registro degli indagati della Procura per omicidio. Già nel 2021 il pm aveva chiesto di archiviare la posizione della donna, dal momento che riteneva che non fosse emersa alcuna prova di un suo coinvolgimento nella morte del marito.

Si erano opposti i legali dei genitori del professore, l'avvocato Antonino Andronico e l'avvocato Gian Luigi Tizzoni. La loro opposizione aveva portato a un supplemento di indagine eseguito l'estate scorsa. In novembre nuova richiesta di archiviare da parte della Procura cremonese e nuova opposizione degli avvocati della famiglia Pamiro.