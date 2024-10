Mariani vince per distacco contro Sisti

Vittoria a mani basse per Roberto Mariani (nella foto) che prende 47.202 e diventa il nuovo presidente della Provincia. Alberto Sisti si ferma a 34.134. Per quanto riguarda il consiglio, sono stati eletti sei consiglieri del centro sinistra e altrettanti del centro destra, per cui, in caso di parità, deciderà il voto del presidente. Ecco gli eletti: per il centro destra 1 - Rava: 7097; 2 - Patelli: 7032; 3 - Rossoni: 5940; 4 - Raglio: 5353; 5 - Oneta: 4834; 6 - Zabert: 4744. Primo dei non eletti: 7 - Bibiani: 4714 . Centro sinistra: Toscani: 5421; Gagliardi 4809; Giroletti 4536; Vailati 4222; Locci 3955; Vola 3876. Primo dei non eletti: Cerasola 3369. Pier Giorgio Ruggeri