Maltrattava la moglie, allontanato da casa

Via da casa e col braccialetto elettronico. Questo quanto deciso dal giudice nei confronti di un marito violento che da alcuni mesi a Bagnolo Cremasco maltrattava, picchiava e minacciava la moglie. Lei aveva per un po’ sopportato le angherie del marito che però erano diventate sempre più frequenti. Dieci giorni fa, tra i due era sorto l’ennesimo litigio e l’uomo l’aveva aggredita con pugni, calci e schiaffi, minacciandola e insultandola. E la donna a quel punto aveva richiesto l’intervento dei carabinieri che avevano notato i segni di violenza sul suo corpo. La donna era stata quindi accompagnata al Pronto soccorso dove era stata medicata e poi dimessa con una prognosi di alcuni giorni. Poi era stata accompagnata in caserma e lì aveva raccontato quello che aveva subito negli ultimi mesi. Infine la donna aveva stilato una denuncia nei confronti del marito, ottenendo di essere collocata in un luogo protetto. I militari hanno presentato un rapporto al giudice il quale ha imposto all’uomo di lasciare l’abitazione e di non avvicinarsi alla casa e ai luoghi frequentati dalla moglie. All’uomo sarà applicato anche il braccialetto elettronico per il controllo a distanza del rispetto della misura imposta. P.G.R.