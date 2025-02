Maltrattamenti ripetuti ai familiari. Finisce in carcere a Ca’ del Ferro

SORESINA (Cremona)Il giudice gli aveva permesso di scontare la sua pena agli arresti domiciliari ma, a quanto pare, un 42enne di Soresina non aveva capito il privilegio concessogli e ha continuato a perseverare nel suo errore. Fin tanto che è stato arrestato e portato in carcere. L’uomo è stato denunciato più volte per molestie e persecuzioni nei confronti dei suoi familiari. I parenti erano stanchi e intimoriti dal suo atteggiamento e il giudice, concordando con le indagini dei carabinieri, lo aveva condannato, lasciandogli però la possibilità di scontare la pena a casa sua. Lezione recepita? Neppure per sogno perché il 42enne non ha fatto tesoro né degli errori commessi e ha continuato a tentare di avvicinamento alla sua ex famiglia. L’atteggiamento è stato notato dai carabinieri che lo ha riferito al giudice. Il magistrato, esaminato quanto sottopostogli dai militari, ha ordinato l’arresto immediato del 42enne. E domenica sera i carabinieri sono andati a cercarlo e quando l’hanno trovato lo hanno portato a Ca’ del Ferro. P.G.R.