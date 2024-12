Malore nell’azienda agricola. Dipendente in ospedale

È stato ricoverato in codice giallo un uomo di 61 anni residente in provincia di Cremona che nel giorno di Natale, intorno alle 15, ha avuto un malore mentre mungeva le mucche in un’azienda agricola di cui è dipendente, in via Alemagna, nella frazione di Cornaleto. Mercoledì pomeriggio l’uomo era in stalla, come tutti i giorni, per mungere le mucche. A un certo punto ha accusato un mancamento e si è accasciato a terra. Fortunatamente non era solo al lavoro e nella stalla erano presenti altre persone, per cui è stato subito soccorso dai presenti, che hanno dato l’allarme chiamando il 112 e facendo intervenire in azienda un’ambulanza della Croce Verde di Castelleone.

I soccorritori hanno dapprima stabilizzato in ambulanza il 61enne e poi lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Crema, dove è arrivato intorno alle 16 e dove è stato accolto in codice giallo. Qui dal personale sanitario sono stati effettuati gli esami clinici per verificare quale fosse l’origine del malore che ha colto il 61enne. Non si esclude che l’uomo sia stato vittima di una congestione. Mentre l’uomo era in pronto soccorso, nell’azienda agricola sono arrivati anche i carabinieri di Montodine per aprire un’indagine su quanto accaduto e quindi anche i tecnici della sezione infortuni sul lavoro dell’Ast Val Padana.P.G.R.