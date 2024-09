Sorpresa! I bambini che sono arrivati per il loro primo giorno di scuola alle elementari di Rivolta d’Adda hanno trovato le loro sei maestre vestite da capostazione. "Eh sì, cari ragazzi – hanno detto le maestre-capostazione - perché questa nuova avventura sarà come un viaggio lungo cinque anni e chi meglio di un capostazione conosce il significato del partire per un viaggio"?