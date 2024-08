Madignano, un nuovo centro commerciale: supermercato e negozi di lusso

Madignano (Cremona) – Ancora consumo di suolo per costruire l’ennesimo centro commerciale destinato alla grande distribuzione che vedrà la luce sulla Paullese, a Est di Crema, nel comune di Madignano. A darne notizia il sindaco insediato da 70 giorni, Piero Guardavilla: “L’attività commerciale sorgerà nella zona Nord del comune, al confine con Crema: è stato già individuato il terreno, a fianco della Crootgom. Lì apriranno l’attività un supermercato di media grandezza e altri otto negozi di ottimi marchi. I metri quadri potrebbero essere sull’ordine dei 1.200-1.500 e altrettanti, con un rapporto 1 a 1, saranno destinati ai parcheggi”.

“Al momento – prosegue Guardavilla – non abbiamo ancora in mano il progetto esecutivo, ma non ci sono ostacoli poiché pare sia tutto conforme sul piano commerciale e viabilistico. Ci sono più marchi interessati ad aprire, almeno mezza dozzina, ma penso che alla fine aprirà un punto vendita di grande richiamo”.

E i negozi di prossimità di Madignano? “Soffriranno, ma la notizia buona è che con gli oneri di urbanizzazione che incasseremo riusciremo a sistemare la viabilità in centro paese e parte di questa cifra la dedicheremo alla sicurezza dei cittadini. Per quanto riguarda i piccoli negozi, penso che potranno tranne beneficio dal fatto che il centro commerciale non sorgerà in paese ma nell’estrema periferia”.

Guardavilla stima anche i tempi: “I lavori partiranno entro fine anno. Ci sono già gli accordi su parcheggi e viabilità. La zona Nord del paese sarà migliorata dal punto di vista del decoro. Verrà installato dalla società un grande totem pubblicitario che non sarà solo a servizio del centro commerciale ma potrà essere utilizzato anche da altre attività commerciali”.