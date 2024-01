Chi è Loris Sabatucci, lo youtuber morto in Spagna: dai guai con la legge alla passione per la velocità

Nel 2021 passa una settimana di galera tra topi in Marocco (giorno e notte coi piedi sulla sedia per non farseli mangiare dei ratti) perché fermato dopo un volo nei cieli di Tangeri senza una straccio di documento. Nel 2017 viene pizzicato della Guardia di Finanza per il trasporto di sigarette di contrabbando. L’anno dopo un altro arresto per un volo in Sardegna a bordo di un elicottero carico di cocaina la cui proprietà rimandava a un trust nel New Mexico, negli Stati Uniti.

Alcuni frame presi dai video dello youtuber Lori Sabatucci

Queste sono solo alcune delle vicissitudini legali vissute da Loris Sabatucci, un 45enne nato a Piacenza ma che aveva ormai da tempo piantato le radici a Milano. Anche se il suo nome di battesimo non è quello con cui si è costruito una fama sul web. Il 48enne su internet era semplicemente Loris75pc, il nickname con cui condivideva su youtube filmati in cui sfrecciava a tutta velocità su auto di lusso o sempre sugli amati elicotteri che, ciclicamente, sembrano tornare, nella buona e nella cattiva sorte, nella storia del content creator appena scomparso.

Il tragico incidente costato la vita a Sabatucci tuttavia non si è consumato su un elicottero, bensì su un ultraleggero.