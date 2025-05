Lo scuolabus è pronto a ripartire

MADIGNANO (Cremona)Il vecchio scuolabus è andato in pensione ieri: dopo 27 anni di lavoro la sospensione del servizio si è resa necessaria, come aveva segnalato il sindaco Piero Guardavilla (nella foto) in più occasioni, perché il mezzo non aveva più i requisiti e la revisione è scaduta ieri. Così sono state cercate le risorse necessarie per comprare un nuovo scuolabus, che costa 65mila euro, anche perché la notizia dell’interruzione senza una soluzione di ricambio aveva creato preoccupazioni nelle famiglie nonché la critica dell’ex vicesindaco Diego Vailati Canti in Consiglio comunale. Ma ecco la buona notizia: il nuovo scuolabus è arrivato in concessionaria ed è pronto per l’immatricolazione.

"Come preannunciato – informa Guardavilla – nonostante i tempi ristrettissimi e le peculiarità tecniche del veicolo questa Amministrazione è riuscita a trovare i soldi e ad acquistare in tempi record un nuovo scuolabus da 22 posti, come deliberato nel Consiglio comunale del 26 febbraio 2025". Ora manca solo il via ufficiale. "Attendiamo il rilascio delle targhe da parte della Motorizzazione di Cremona per renderlo immediatamente operativo. L’immatricolazione dei mezzi pesanti viene fatta solo una volta al mese. Tuttavia ho saputo che si tratterà di attendere solo qualche giorno. Mi risulta che le targhe saranno consegnate ai primi di maggio". A servirsi del mezzo "saranno mediamente una decina di bambini. Chiediamo alle famiglie qualche giorno di pazienza e collaborazione – è l’appello del sindaco – poi tutto sarà a posto. Possiamo dire di aver fatto tutto il possibile e anche di più per minimizzare i disagi".

