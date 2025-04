Lite per un parcheggio, una donna in ospedale

Ieri a mezzogiorno un’auto è arrivata in via Borgo Spera a Cremona, ha cercato parcheggio, non lo ha trovato e allora la conducente, una donna di 50 anni che viaggiava con la figlia di 20 anni, ha lasciato l’auto su un passo carraio. Poi la donna si è diretta in un negozio e in men che non si dica è arrivata una persona, un residente di trent’anni che, dovendo passare si è indispettito. A bordo dell’auto era rimasta la figlia che si è indisposta per l’intemperanza dell’altro autista e ne è nato un battibecco al calor bianco. Dal negozio è uscita la madre che ha preso le difese della figlia, ma è stata strattonata e sbattuta contro l’auto. La donna si è procurata un taglio al naso che ha cominciato a sanguinare. È intervenuta la figlia ma anche lei sarebbe stata spintonata. E a questo punto la giovane ha estratto uno spray al peperoncino e lo ha spruzzato addosso all’uomo. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi e i carabinieri. In ospedale è andata la madre con un piccolo taglio al naso.

P.G.R.