L’assicurazione non è in regola. Automobilista raggirata

Finti vigili truffano una donna col trucco dell’assicurazione sbagliata. È successo ieri a due persone che stavano viaggiando in auto. La loro auto è incappata in due vigili che l’hanno fermata. Dopo aver controllato i documenti, i vigili hanno riferito che tutto era a posto, tranne l’assicurazione che non era in regola e quindi l’auto andava fermata. Spaventatissima, la conducente ha chiesto se poteva fare qualcosa per evitare il provvedimento. Il vigile ha riferito che si sarebbe messo in contatto con l’assicurazione per risolvere la questione. Dopo qualche minuto di telefonata l’agente ha passato il presunto addetto dell’assicurazione alla donna alla quale è stato spiegato che il fermo sarebbe stato evitato pagando 300 euro con bonifico immediato su un Qr code che le sarebbe stato inviato sul cellulare. La donna si è recata in una vicina tabaccheria per effettuare il bonifico e, dopo il versamento, ha richiamato l’assicurazione per verificare se tutto fosse a posto. Dall’altra parte le è stato riferito che il bonifico era sbagliato e che, annullato questo, ne avrebbe dovuto fare un secondo di 305 euro. La donna ha eseguito per sentirsi poi dire che anche in questo caso c’era qualcosa che non andava. Una serie di strane coincidenze che l’hanno insospettita e spinta a chiamare direttamente l’assicurazione e scoprire che era stata vittima di un raggiro.

P.G.R.