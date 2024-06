Ladri ingegnosi svaligiano tre abitazioni

Furti a ripetizione a Ripalta Nuova dove tre abitazioni sono state svaligiate l’altra mattina. I ladri, filmati dalle telecamere e incontrati da alcuni passanti, hanno staccato i fili che mettono il varco d’ingresso nel paese in collegamento con la centrale, riuscendo così a entrare senza che le forze dell’ordine se ne accorgessero nell’immediato. La targa della loro macchina rubata, una Mini grigia, è stata comunque immortalata dalle altre telecamere, quelle che registrano le auto di passaggio e i cui filmati vengono poi visionati in un secondo tempo.

Dopo aver “imbrogliato“ il sistema elettronico, i malviventi sono andati a colpo sicuro. Dapprima hanno svaligiato due abitazioni dove sapevano non esserci nessuno in casa e poi sono andati a un terzo indirizzo. I malviventi sono quindi entrati in casa di un noto professionista che abita in una villetta singola, scassinando la porta d’ingresso, mettendo a soqquadro le varie stanze dell’appartamento e portando via i soldi e i gioielli che hanno trovato. Al termine della razzia, che comunque è durata pochi minuti, se ne sono andati attraversando il paese.

I ladri raggiungendo la loro auto hanno incontrato una donna che risiede lì vicino e che, vedendo la direzione che stavano prendendo, li ha avvertiti che stavano impegnando la strada contromano. Un po’ frastornati i banditi hanno ringraziato, innescato la retromarcia e preso la via nella direzione corretta. Secondo la descrizione della residente, i due ladri erano stranieri, avevano un borsone e indossavano una mascherina chirurgica. Al termine dei tre furti in paese, pare che gli stessi ladri siano passati anche nella vicina Montodine, dove è stato segnalato un furto in abitazione sempre messo a segno l’altra mattina.

P.G.R.