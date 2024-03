Ladri preparano il colpo perfetto, ma poi si incastrano tra i bancali: cronaca di un furto maldestro

Ladri maldestri studiano il colpo perfetto ma poi lo sbagliano. L’altra notte intorno alle 4 è scattato l’allarme in una ditta di cosmetici del paese. Una guardia giurata che stava compiendo il giro di perlustrazione ha avvertito i carabinieri, informando che la via d’accesso all’azienda era stata sbarrata da due auto messe di traverso cui erano stati fracassati i finestrini e tagliate le gomme per rendere più difficile liberare il passaggio. All’arrivo dei carabinieri, dalla ditta provenivano forti rumori.

Raggiunta l’azienda a piedi, i militari hanno visto un furgone partire ma subito dopo restare incastrato tra i bancali e un container. Ne sono scese due persone che si sono date alla fuga, raggiungendo i vicini campi. Inutile l’inseguimento, i ladri sono riusciti in breve a dileguarsi nell’oscurità. Quando i carabinieri hanno aperto il furgone, vi hanno trovato stipati cosmetici per 60mila euro, prelevati dal magazzino delle spedizioni dov’erano pronti per essere inviati ai clienti.

Si tratta di prodotti di piccola taglia, che occupano poco spazio ma che sono di grande valore. L’attenzione dei militari si è quindi appuntata sulle due auto e sul furgone abbandonati dai ladri. Tutti e tre i mezzi sono risultati rubati la notte stessa in paesi del Cremasco. I proprietari non si erano ancora nemmeno accorti della sparizione.