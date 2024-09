La giornata dedicata alla custodia del creato porte aperte a Villa Barni

DOVERA (Cremona)

A Roncadello, piccola frazione di Dovera, nel Cremasco ma alle porte del Lodigiano, c’è un luogo suggestivo poco conosciuto ai più: Villa Barni. È una residenza costruita a inizio ’700, con un vasto parco con prato all’inglese ed un ruscello che la circonda. Un luogo di pregevole fattura oggi usato principalmente per catering ma che sabato 14 settembre accoglierà la “Giornata per la custodia del creato“, evento promosso dalla Diocesi di Lodi con cui si vuole riflettere sull’ambientalismo, salvaguardia dell’ecosistema e delle relazioni con esso e tra gli uomini. Oltre all’incantevole luogo, l’evento avrà l’importante presenza di monsignor Domenico Pompili, vescovo di Verona e animatore della comunità Laudato Sì, per l’occasione celebrerà l’eucarestia alle 18 nel cortile interno della villa. Prima, dalle 17, monsignor Pompili incontrerà varie comunità del territorio, come parrocchie, cooperative sociali, sindacati. L’eucarestia sarà animata dal coro di Dovera. Poi due incaricati della Fondazione Barni cureranno visite guidate al parco ed alla villa. L’evento è stato presentato alla presenza del sindaco di Dovera e presidente della Provincia di Cremona Paolo Mirko Signoroni ("noi amministratori siamo chiamati alla tutela del territorio") e del vescovo di Lodi Maurizio Malvestiti.