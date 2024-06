La gara di pesca solidale. Festa al lago Segugio

Domenica all’insegna del divertimento e dello sport, con la gara di pesca solidale al lago Segugio, insieme alla cooperativa sociale Il Libro e a numerose associazioni: la comunità Oasi di Regona, San Bassano, e l’Anmic, associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di Cremona. "L’iniziativa è rivolta a chiunque, anche a chi non fa parte delle associazioni" racconta la presidente della cooperativa, Maria Rosa Bolzoni. Il progetto ha avuto inizio con la nascita della cooperativa capitanata in passato da Franco Destri. A partire dal 2017, anno in cui è subentrata l’attuale presidente, l’iniziativa si svolge ogni terza domenica di giugno. Al termine dell’evento il sindaco Luca Moggi ha rivolto un saluto ai ragazzi e ai presidenti delle associazioni coinvolte. La mattinata si è conclusa con un pranzo e la premiazione dei ragazzi: vincitore Gabriele Berselli, che ha pescato 7 pesci. "Un ringraziamento alla Cri di Pizzighettone, a disposizione per garantire la sicurezza".Lorenzo Rocca