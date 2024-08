A Izano, nel Cremasco, è un successo la macchina mangiaplastica

Izano (Cremona), 3 agosto 2024 – La macchina mangiaplastica in piazza Giovanni XXIII funziona ed è molto apprezzata da cittadini e bambini. “Nell’ultimo anno – riferisce il sindaco Luigi Tolasi – siamo riusciti a centrare l’obiettivo di ridurre la plastica portata in discarica. Con la tessera sanitaria o un barcode rilasciato da un’App è possibile farsi riconoscere dal macchinario e inserire bottiglie complete di tappo. Vengono raccolte solo le bottiglie da schiacciare. Questo permette di movimentare un minor numero di camion e diminuire l’inquinamento. Il macchinario alla fine del conferimento rilascia un coupon col numero di bottiglie conferite”.

I coupon si possono utilizzare. “I cittadini possono donarli alle associazioni o consegnarli a scuola. Con la fine dell’anno scolastico abbiamo già donato mille euro per le scuole che si sono rivelate virtuose, mentre le per le associazioni il bando verrà chiuso a fine 2024. Seguirà la premiazione con un contributo di altri mille euro”.

Quanto all’investimento, Tolasi riferisce: “Abbiamo partecipato al bando del ministero della Transizione Ecologica e ottenuto un contributo di 30mila euro per l’installazione di quest’apparecchiatura della Euroven. I cittadini hanno cominciato a usufruire del servizio da inizio anno e i risultati sono davvero buoni: abbiamo raccolto circa 40 bidoni pieni, che porteremo in un apposito sito che pagherà le bottiglie al Comune con un riconoscimento del 40% in più rispetto alla plastica raccolta a porta a porta. Ma è una soluzione migliore non solo dal punto di vista economico. Si tratta di conferire un rifiuto selezionato e per questo più pregiato, che occupa un volume minore: le bottiglie schiacciate verranno utilizzate per produrne altre”.