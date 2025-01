Intossicati dal monossido: la chiamata degli amici ai pompieri salva da morte certa due giovani di Spino d’Adda

Cremona, 16 gennaio 2025 – Salvati dalla chiamata degli amici, preoccupati per loro, ai vigili del fuoco. È solo grazie alla prontezza di spirito dei loro conoscenti che due giovani egiziani, residenti a Spino d’Adda, in provincia di Cremona, non hanno perso la vita a causa delle esalazioni da monossido.

È successo poco dopo la mezzanotte. A trovare i due giovani nella loro abitazione, ormai privi di sensi, sono stati, come detto, i pompieri: allertati da alcuni amici degli stranieri, sono intervenuti e hanno trovato i due a terra, avvelenati dal gas. L'appartamento era saturo e, stando ai primi accertamenti, l'esalazione dovrebbe essere stata prodotta dal malfunzionamento della caldaia.

I ragazzi sono ricoverati in condizioni gravi all'ospedale di Lodi.