Samarate, dai tubi rotti si sprigiona il gas in via Verdi: quattro famiglie evacuate

Samarate (Varese), 11 gennaio 2025 – La rottura di una conduttura del gas ha fatto scattare l’emergenza e l’intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio a Samarate. L’incidente si è verificato intorno alle 16,30 in via Verdi: a causarlo gli operai di un cantiere che stavano effettuando in quel tratto di strada dei lavori di scavo. La fuga di gas ha avuto come prima conseguenza l’interruzione della fornitura di gas. In un momento successivo si è però reso necessario anche l’evacuazione di quattro nuclei famigliari, che sono stati allontanati da casa. Per loro si è subito attivato il Comune, che ha messo a disposizione il centro anziani di via Dante. Da capire, nel corso della serata, se l’intervento dei tecnici dell’azienda del gas permetterà alle famiglie di rientrare negli appartamenti o dovranno trascorrere la notte altrove.

Sempre a Samarate, il 27 dicembre intorno alle 19,30 in via Mottarone c’era stata una fuga di monossido di carbonio all'interno di una villetta. Gli operatori, dopo aver messo in messo in sicurezza gli ambienti, avevano allontanato le persone presenti. Due inquilini in via precauzionale erano poi stati portati in pronto soccorso, in codice giallo, per delle analisi a seguito dell'inalazione del gas.