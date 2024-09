Lancia una lattina in faccia a un uomo e pronuncia frasi omofobe: denunciato un minorenne

Cremona – Passeggia in compagnia di due amici nei pressi dei giardini pubblici del centro di Cremona, quando viene insultato per il suo orientamento sessuale (evidenziato da una borsa arcobaleno). Alla sua risposta, l’aggressore reagisce lanciandogli una lattina in faccia. Vittima dell’aggressione omofoba dello scorso 4 settembre, un uomo di 42 anni. Oggi arriva l’identificazione anche dell’aggressore, che è stato anche denunciato per lesioni personali.

Secondo la polizia, che ha chiuso il caso in pochi giorni basando la sua indagine sulle immagini registrate dalle telecamere, a rivolgere insulti discriminatori al 42enne per poi colpirlo al volto con una lattina è stato un minorenne straniero residente in città. Gli stessi filmati, passati al setaccio dagli agenti della squadra mobile e poi confrontati con le testimonianze raccolte, hanno sostanzialmente confermato la versione della vittima.