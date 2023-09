Cremona, urta con un’asse di legno il ventilatore della stalla: operaio ferito gravemente alla testa

Grontardo (Cremona), 20 settembre 2023 – Stava portando una lunga asse di legno, quando è passato sotto un grosso ventilatore che ha toccato, con il risultato di ferirsi seriamente alla testa. Cosa è successo

Attorno alle 14 nella cascina Bosco di Grontardo una ditta esterna stava eseguendo lavori di manutenzione. Nella fattoria c'è una stalla coperta dove ci sono numerosi bovini. Per diminuire il calore sul soffitto sono appesi alcuni grossi ventilatori a pale. Intorno a quell'ora un operaio di 61 anni bresciano dipendente della ditta incaricata dei lavori stava portando alcune assi da una parte all'altra della stalla. L'asse che aveva in spalla era lunga oltre tre metri e mentre l'operaio stava passando sotto uno dei ventilatori non si è accorto di andare a toccare le pale con l'asse. La velocità del ventilatore è notevole e quando le pale sono entrate in contatto con l'asse, questa è sfuggita di mano all'operaio ed è andata a picchiare violentemente la sua testa. L'infortunato è rimasto ferito a terra sanguinante.

I soccorsi

Fortunatamente i suoi colleghi si sono accorti di quel che era appena successo e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza di Vescovato che ha stabilizzato il ferito e poi lo ha portato nell'ospedale di Cremona dove i medici, controllando la ferita al capo, lo hanno ricoverato in codice rosso e prognosi riservata. Le condizioni del ferito però, pur nella loro severità, non preoccupano e l'uomo non è in pericolo di vita.

I rilievi

Nella cascina Bosco sono arrivati anche i carabinieri di Vescovato per i rilievi e ricostruire la vicenda, insieme con i tecnici dell'Ast Valpadana per controllare se i sistemi di sicurezza sono a norma e se ci sono responsabilità per quanto accaduto.