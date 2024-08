Incidente a Cremona, violento frontale tra due auto: donna di 50 anni morta sul colpo

Una donna di 50 anni è morta in un incidente tra due auto avvenuto lunedì mattina alle 5.30 in via Acquaviva, poco fuori Cremona. Nello schianto è rimasto ferito anche un uomo di 52 anni trasportato d’urgenza all’ospedale della città.

La dinamica non è stata ancora ricostruita con precisione, ma sembra essere trattato di uno schianto frontale in tratto rettilineo della strada. I carabinieri della Radiomobile di Cremona sta eseguendo i rilievi per accertare l’accaduto.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e un’automedica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. L’uomo è stato portato al pronto soccorso in codice giallo.