Incendio in cascina. Rotoballe distrutte. In salvo gli animali ricoverati nella stalla

Furioso incendio la notte passata ha distrutto 250 rotoballe di paglia e fieno e intaccato la struttura dove erano ricoverate. Fortunatamente delle fiamme ci si è accorti in fretta e così tutti gli animali ricoverati nella vicina stalla sono stati portati in salvo in tempo. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte nella cascina di via Postumia, in territorio di Cremona. I vigili del fuoco sono intervenuti con le squadre del comando di Cremona e del distaccamento di Piadena e hanno subito aggredito l’incendio, che si è sviluppato quasi certamente per autocombustione e forse da varie rotoballe. La lotta contro le fiamme è stata lunga ma alla fine, all’alba, l’incendio è stato domato e una mano l’ha data anche la pioggia caduta nella notte. Sono poi iniziate le operazioni di smassamento e messa in sicurezza nella zona di ciò che restava delle rotoballe, per evitare una ripresa delle fiamme. P.G.R.