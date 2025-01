Inaugurata la nuova mensa alla primaria: "Luogo con una forte valenza educativa"

CREMA (Cremona)

È stata inaugurata ieri mattina la nuova mensa della scuola primaria. A tagliare il nastro sono stati l’assessore all’istruzione Emanuela Nichetti e il sindaco Fabio Bergamaschi: "Era già bella così – ha detto Nichetti – ma tra un paio d’ore la nuova mensa risuonerà delle voci dei bambini e delle bambine e sarà bellissima. La mensa ha un ruolo molto importante, perché riesce ad andare incontro alle esigenze organizzative e di lavoro delle famiglie e per la forte valenza educativa che la pausa pranzo condivisa porta con sé. Durante la consumazione dei pasti, i piccoli alunni possono intrecciare rapporti interpersonali in base a regole diverse rispetto a quelle da rispettare durante le ore trascorse sui banchi di scuola. Questo può stimolare la socializzazione, il pasto è uno strumento per favorire lo scambio culturale". Il rifacimento integrale dell’edificio destinato alla mensa è stato finanziato con i fondi del Pnrr, senza gravare sulle casse comunali, con un investimento di 863mila euro.

La precedente struttura, che è stata demolita, risultava ormai obsoleta e in evidente stato di degrado, oltre ad avere una concezione energetica superata. La nuova struttura, adeguata anche per la sicurezza in materia antisismica, è un immobile completamente nuovo con una superficie di 490 metri quadrati e 300 posti per la refezione senza cucina.P.G.R.