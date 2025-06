Il docente all’esame da liutaio: "Torno alunno per Stradivari"

Il professore alla prova di maturità. Ma come studente e per il suo grande amore: la liuteria. La biografia di Andrea Caputo è una storia di passione, di amore: 32 anni, pugliese, un contratto a tempo indeterminato come docente di educazione musicale alla secondaria di primo grado di Pizzighettone e il sogno di diventare liutaio. "Venivo a Cremona una volta al mese, all’accademia Stauffer. Frequentavo il corso di viola con il maestro Bruno Giuranna. Senonché, essendo a Cremona, sono rimasto affascinato dall’aspetto artistico e manuale del mestiere. Mi sono detto: “Proviamo a vedere questa scuola di liuteria“. Appena entrato – prosegue il prof – mi sono innamorato e ho deciso di frequentarla. A quel punto mi sono trasferito a Cremona nel settembre 2019 e mi sono iscritto al corso di Liuteria dell’IIS Antonio Stradivari di Cremona".

Un mese dopo, però, il professor Caputo venne convocato per la prima supplenza a Lecce: "Ho dovuto sospendere subito e a quel punto l’anno seguente ho spostato le GPS a Cremona per poter insegnare e intanto studiare. Nel frattempo ho superato il concorso e sono entrato di ruolo". Non è la prima maturità, questa, per l’insegnante pugliese: "Ho conseguito la maturità al liceo artistico e studiato viola al conservatorio. Ho preso poi una triennale in Accademia delle Belle arti a Lecce".

Poi, la liuteria. "È la sintesi tra l’aspetto e l’interesse musicale e quello artistico: costruire un manufatto estetico, ma anche funzionale, pensato per il musicista. Il corso che ho frequentato è una scuola pratica, non la puoi fare da esterno". Inevitabile chiedere se anche il prof vive la tensione da notte prima degli esami. "Ansia d’esame sì, ed è crescente. Ne ho già sostenuti tanti ma devo comunque dimostrare di poter padroneggiare diverse materie, sia in ambito tecnico sia ovviamente in letteratura, storia e matematica", sottolinea Andrea Caputo.

Ma cosa pensano i docenti quando si trovano davanti un collega-studente? "Professori e maestri, ovviamente, all’inizio lo sanno. Anche se sono un po’ imbarazzato su queste cose. Mi è piaciuto moltissimo combinare i due aspetti, docente e studente, e poter portare i ragazzi della scuola secondaria di primo grado a visitare questa realtà. Potrebbe essere una grande risorsa: il Corso di Liuteria dell’Istituto Antonio Stradivari è l’unico istituto pubblico di liuteria in Italia, grande vanto per la città e il territorio, ed è bene che anche i giovani della zona lo conoscano e si appassionino". Domanda di rito: e dopo la maturità? "Per il momento affiancherò la passione per la liuteria al lavoro di docente, con l’obiettivo futuro di portare questa conoscenza acquisita a Cremona nel territorio da cui vengo, la Puglia".