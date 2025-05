Imprigionato in un rullo, grave operaio

Stava riparando una rulliera, quando l’impianto si è messo in moto, imprigionandolo e schiacchiandogli il torace e la spalla sinistra. Ieri mattina, intorno alle 9, in una falegnameria a Solarolo Rainerio un elettricista di 42 anni stava lavorando quando è successo l’irreparabile sotto gli occhi di altri colleghi operai che sono subito intervenuti per liberare l’elettricista dalla morsa del macchinario. Sono stati chiamati immediatamamente i soccorsi che sono arrivati con auto medica e ambulanza. L’elettricista è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona dove è arrivato intorno alle 10 e dove è stato ricoverato in codice giallo. Le sue condizioni, però, fortunatamente non preoccupano i medici. Nel frattempo, in azienda sono arrivati i tecnici dell’Asst Valpadana competenti sugli infortuni sul lavoro e una pattuglia di carabinieri di Casalmaggiore. P.G.R.