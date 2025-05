io leggo perché: la lettura è divertimento

Nel novembre scorso alcune classi, tra cui la 1C della scuola Virgilio, hanno partecipato al progetto #io leggo perché. La scuola ha collaborato con la Libreria Feltrinelli, gestita dalla signora Annalisa Arena. I ragazzi delle varie classi hanno creato segnalibri, cartelloni, poster, un’alunna della 3C si è esibita danzando tra gli scaffali di libri, tra lo stupore della gente, leggera come una farfalla ed alcuni volontari hanno offerto dolcetti ai passanti.

È stata costruita anche una marionetta di cartapesta (in collaborazione con la professoressa Negrotti) rappresentante Pinocchio che teneva in mano un cartello su cui era scritto: "Compra un libro alla scuola Virgili". Il progetto "#io leggo perché" è un evento che promuove la lettura nei ragazzi e che, in collaborazione con le librerie di Cremona, chiede ai cittadini di donare un libro alla scuola interessata. L’evento serve per invitare i ragazzi di ogni età a leggere, anziché considerare più importante il mondo virtuale, che comunque fa parte del vissuto dei giovani, ma non deve diventare il più importante. Leggere insegna ad esprimersi meglio, ad essere più fantasiosi, ad essere persone più colte ed a ampliare il proprio vocabolario.

Durante la giornata, alcuni studenti hanno anche intervistato i clienti della libreria chiedendo quali fossero i loro libri preferiti e perché. Ne è nato un dialogo spontaneo tra generazioni diverse, accomunate dall’amore per la lettura. Alcuni genitori, venuti per caso a sapere dell’evento, si sono uniti all’iniziativa e hanno voluto partecipare regalando un libro ciascuno. La scuola ha deciso di raccogliere tutte le dediche scritte sulle copie donate, creando così un “libro dei pensieri” che sarà custodito in biblioteca come memoria dell’iniziativa.

I passanti sono rimasti colpiti, ma anche felici della partecipazione e dell’interesse dei ragazzi riguardo alla lettura, per questo hanno deciso di donare un libro alla scuola. È stato un pomeriggio intenso e che ha visto la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli studenti della scuola che hanno partecipato, ma anche dei tanti clienti della libreria, che hanno capito lo scopo dell’iniziativa e si sono mostrati spesso entusiasti e generosi.

Qualcuno degli alunni è persino entrato nella forneria vicino alla libreria per convincere le commesse all’acquisto! La partecipazione di così tante persone ha fatto riflettere le classi sull’importanza della lettura, ma anche sulla bellezza del fare delle cose insieme: dipingere, realizzare segnalibri, cartelloni ha stimolato le loro capacità, la loro disponibilità a lavorare in gruppo e a divertirsi imparando.

La classe 1C, visto l’interesse che ha per la lettura, ha inoltre creato una propria biblioteca di classe, ogni ragazzo ha messo a disposizione i libri che possedeva e nell’armadio di classe si può trovare ogni genere di testo per rilassarsi dopo le verifiche, durante l’intervallo e nei momenti di svago.