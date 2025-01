Il Gran Carnevale Cremasco. Tre sfilate tra musica e balli

Al via la 37ª edizione del Gran Carnevale Cremasco. Il ricco programma è stato presentato ieri in Regione, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore al Turismo, moda design e marketing territoriale Barbara Mazzali, del presidente del Carnevale Cremasco Eugenio Pisati, del sindaco di Crema Fabio Bergamaschi, degli assessori Giorgio Cardile e Franco Bordo.

L’inaugurazione è prevista per sabato 1° febbraio con il Gran Galà del Carnevale, consueto appuntamento al teatro San Domenico con il concerto dell’associazione musicale Il Trillo. Domenica 16 febbraio si comincerà con l’iniziativa “Aspettando il Carnevale“, dalle 15 alle 18 in piazza Duomo, a cura dell’associazione Crema Live Heart: animazione musicale, maschere e intrattenimento ludico per grandi e piccoli.

La prima sfilata di carri allegorici a tema in concorso tra loro, di gruppi mascherati e dell’animazione musicale (affidata alle scuole di ballo) è previste domenica 23 febbraio dalle 14.30 in piazza Giovanni XXIII e nel circuito del Carnevale. Come di consueto gli attesi mercatini di Carnevale con più di 100 espositori. Ci saranno il laboratorio per bambini “Crea la tua mascherina“ e la Scuola del Tortello Cremasco, musicisti di strada e non mancherà un angolo dedicato al food.

Seconda sfilata dei carri allegorici domenica 2 marzo con diverse bande e gruppi folcloristici provenienti dall’Italia e dall’estero, tra cui il caratteristico gruppo di ballerini dalla Bolivia e il gruppo musicale Miwar. Sarà presente un gruppo dai tradizionali costumi veneziani, come rievocazione storica del dominio della Serenissima.

La terza e ultima sfilata dei carri allegorici in gara fra di loro, con l’aggiunta di due carri ospiti, sarà domenica 9 marzo. Oltre al gruppo di ballerini boliviani con i costumi nazionali, saranno presenti i Fellowes 46 di Casazza (Bergamo) e i Wild boys di Erbusco (Brescia), il gruppo di sbandieratori e musici del Ducato di Parma con costumi ispirati al tardo Medioevo e primo Rinascimento e la Marching Band Triuggio, una delle bande da parata più giovane d’Italia. Ci sarà anche la possibilità delle visite guidate in piazza Duomo al mattino, a cura della Pro loco di Crema, per i gruppi e i singoli turisti.