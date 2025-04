Il distretto della cosmesi: "Un valore aggiunto nell’economia regionale"

A Crema la quarta tappa del tour “Lombardia Protagonista. Qui puoi“, con un focus sul distretto cosmetico del territorio. In mattinata il governatore Attilio Fontana e l’assessore Guido Guidesi, insieme all’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, hanno incontrato i protagonisti del settore nel corso di un tavolo istituzionale che si è svolto al Centro culturale Sant’Agostino, per poi visitare la Chromavis di Offanengo e la Regi di Bagnolo Cremasco.

"Il settore della cosmesi nel Cremasco – ha sottolineato Fontana – rappresenta un valore aggiunto straordinario per tutta l’economia regionale e una dimostrazione evidente di come la Lombardia sappia primeggiare a livello internazionale. La Regione è in campo per ascoltare le necessità del comparto e dare un contributo affinché il distretto possa affrontare le sfide del presente e del futuro. Il sistema lombardo è vincente perché è in grado di fare rete in maniera efficace".

Il distretto cremasco della cosmesi è uno degli esempi di eccellenza della Lombardia, con un fatturato che rappresenta circa il 15% del mercato regionale. La Lombardia è anche sede di numerosi centri di ricerca, università e istituti di formazione che contribuiscono allo sviluppo di tecnologie all’avanguardia.

P.G.R.