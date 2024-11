Ghigliottine e telecamere. Così i Postamat a prova di malviventi

I sistemi di custodia del denaro di Poste Italiane sono all’avanguardia tanto che nell’ultimo anno sono stati sventati il 58% dei tentativi di furto perpetrati da ladri ai danni di uffici postali. Tale risultato è stato possibile grazie agli investimenti dell’azienda in materia di protezione e sicurezza che hanno consentito, per esempio, di dotare gli oltre 120 uffici postali di Cremona e provincia di dispositivi a protezione del contante, tra i quali speciali casseforti ad apertura temporizzata, e di attivare 159 sportelli dotati di RollerCash, casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti solo alla conclusione di un’operazione. Ulteriori sistemi anti effrazione sono stati introdotti a protezione degli Atm (Postamat), come la “ghigliottina“ che, attraverso una paratia mobile, impedisce l’introduzione di esplosivo nella cassaforte.

La ghigliottina è una struttura blindata che garantisce la protezione della feritoia interna attraverso cui passa il denaro per uscire dal Postamat. Poste Italiane, inoltre, ha previsto per gli uffici postali di Cremona e provincia la presenza di impianti di videosorveglianza composti da 292 telecamere che, oltre a monitorare possibili intrusioni notturne negli uffici e contribuire al riconoscimento di eventuali rapinatori, consentono, attraverso un sofisticato software di videoanalisi predittiva, di riconoscere automaticamente comportamenti sospetti e potenziali attacchi ai Postamat, facendo partire la richiesta d’intervento alle forze dell’ordine. L’ultimo episodio è avvenuto la notte del 6 novembre con un tentativo di furto ai danni del Postamat di Casalbellotto, in via Federici.

Le segnalazioni di allarme arrivate alle 2:59 agli operatori della situation room di Milano, sala di controllo sempre attiva competente per territorio, hanno consentito agli operatori di constatare, tramite le immagini delle telecamere del posto, la presenza di due individui con il volto coperto intenti a manomettere il Postamat. Immediatamente sono state contattate le forze dell’ordine ed è stata attivata la sirena con sintesi vocale che ha messo in fuga i malviventi.