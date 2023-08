Lascia la borsetta in auto e gliela rubano. Poi le svuotano il conto con le carte di credito

Casalbuttano (Cremona) – Mai lasciare la borsetta o lo zaino incustoditi sul sedile dell’automobile. Una lezione da mandare a memoria, imparata a proprie spese a da una donna derubata dell’accessorio in un supermercato della Bassa Bresciana. Non solo è stata vittima del furto, ma si è vista anche sottrarre migliaia di euro dal conto, attraverso un utilizzo indebito delle carte bancarie recuperate dai due presunti autori del colpo.

I carabinieri della stazione di Casalbuttano hanno denunciato due stranieri, un uomo e una donna di 34 e 41 anni, entrambi senza fissa dimora. I militari sono partiti dalla denuncia presentata a fine giugno scorso da una donna del posto che ha raccontato di essere andata in un supermercato di un paese della Bassa Bresciana e, terminata la spesa, mentre metteva la spesa sulla sua auto, nel parcheggio, ha appoggiato la sua borsetta su un sedile.

Dopo aver rimesso a posto il carrello è tornata all'auto e ha notato che la borsa, contenente portafoglio, documenti vari, soldi, telefono, effetti personali e carte di pagamento, era sparita.

La donna ha anche denunciato che con le sue carte di pagamento erano stati effettuati prelievi e pagamenti in istituti bancari e centri commerciali delle province di Cremona e Brescia per quasi 2.200 euro complessivi, ovviamente non autorizzati.

I militari hanno quindi verificato in quali filiali erano stati effettuati i prelievi, ottenendo le immagini delle telecamere di sorveglianza dello sportello bancomat. Dalle riprese video i carabinieri hanno potuto riconoscere la coppia già immortalata fuori dal supermercato. Da qui il collegamento fra i diversi episodi e la denuncia per i due, una volta identificati.