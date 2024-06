Frontale tra auto a Crema: ferite le due donne alla guida, una è gravissima

Crema (Cremona), 26 giugno 2024 – Incidente oggi, mercoledì 26 giugno, a Crema lungo strada la SP exSS235. Due donne, di 44 e 45 anni, sono rimaste gravemente ferite in un frontale tra due auto avvenuto poco prima delle 9.30. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i mezzi di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) con elisoccorso, automedica, due ambulanze e i mezzi dei vigili del fuoco.

La 44enne – alla guida di una delle due auto – è stata portata in codice rosso al San Matteo di Pavia, con un grave trauma cranico, all’addome e a una gamba. L’altra donna, 45 anni, alla guida dell’altra vettura, è stata soccorsa in codice giallo e portata in ospedale a Cremona. Ha riportato ferite al torace, al bacino e a un braccio. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte della polizia locale.