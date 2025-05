Fiori appassiti e cipresso sradicato. Vandali in azione al camposanto

Un cipresso è sparito mentre i crisantemi sono seccati improvvisamente. Questo il danno ravvisato domenica all’aiuola dei padiglioni di loculi situati nella parte nord del cimitero di Vailate. A fare l’amara scoperta sono stati i volontari dell’associazione VolonVailate che avevano messo a dimora sia la pianta, sia i fiori e che se ne stavano prendendo cura. Ignoti, probabilmente nottetempo, hanno sradicato e portato via un cipresso che oltretutto era stato donato al cimitero mentre i crisantemi, che stavano germogliando, sono seccati improvvisamente, da un giorno all’altro. Probabilmente a causa di un veleno. Enorme il disappunto. Ad esprimerlo, a nome di tutti, è Paola Guerini Rocco, presidente della VolonVailate. "Siamo molto rattristati – dice – perché c’è un grosso lavoro dietro da parte dei volontari che in quest’ultimo anno hanno abbellito il cimitero. Un brutto gesto che colpisce tutta la comunità. Chi compie simili vandalismi, sempre che sia di Vailate, non ama il proprio paese. Ancora peggiore è il fatto che tutto questo sia avvenuto nel giorno della festa della mamma. Un’offesa alle mamme che riposano nel cimitero e a questo luogo sacro". Pier Giorgio Ruggeri