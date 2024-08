Fieno s’incendia sotto l’auto: il Gpl rischia di esplodere. Attimi di paura a Spino d’Adda

Spino d’Adda (Cremona) – Opel Corsa a fuoco la mattina di Ferragosto intorno alle 10,30 su una strada vicinale che porta dal paese all’Adda. A bordo dell’auto quattro ragazzi cremaschi che stavano andando al fiume per passare il giorno di festa. Pare che con la loro auto, passando su questa strada vicinale dov’era stata tagliata l’erba trasformata in fieno, ne abbiano raccolto un po’ sul fondo dell’auto.

Il fieno si è ammassato vicino al catalizzatore della macchina, alimentata a Gpl e, a causa del grande calore, ha preso fuoco. Vedendo le fiamme, i ragazzi sono riusciti a uscire dall’auto senza problemi mentre sono entrate in funzione le valvole che hanno impedito al Gpl di surriscaldarsi a causa delle fiamme e quindi di prendere fuoco o esplodere. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Crema, che hanno spento il fuoco ma non sono riusciti a salvare la vettura di cui è rimasto poco o nulla. La strada vicinale è rimasta interrotta per un paio di ore per non intralciare il lavoro dei pompieri ed evitare pericoli.