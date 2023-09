Escalation di violenza a Cremona quattro aggressioni in pochi giorni. Casa succede in città e in provincia?

Cremona, 14 settembre 2023 – Quattro episodi in pochi giorni che hanno visto la violenza farla da padrona. A Cremona una donna e un autista di pullman sono stati picchiati e i carabinieri hanno individuato i responsabili; mentre a Soncino e Castelleone gli autori di pestaggi e ferimenti non hanno ancora un nome. Il primo episodio di violenza è avvenuto al termine di una serata quando una donna, uscita da un locale insieme alle amiche, ha avuto una discussione con alcuni uomini che a un certo punto l’hanno aggredita e malmenata. Hanno desistito e se ne sono andati solo quando le amiche hanno chiamato la forza pubblica. Grazie alle telecamere i carabinieri stanno individuando gli autori dell’aggressione.

È stato identificato quasi subito invece l’aggressore di un autista di pullman, malmenato da uno straniero perché gli aveva chiesto il biglietto e poi lo aveva invitato a scendere per andare a comprarlo. La reazione è stata violenta, poi l’immigrato è fuggito, inseguito dai militari: alla fine è stato individuato grazie alle telecamere.

A Soncino invece un 22enne è stato trovato ferito da un colpo sferrato con una bottiglia poco dopo la mezzanotte di domenica in via XXV Aprile. Il giovane si trovava a un distributore di benzina e da lì ha chiesto aiuto. Sono intervenuti un’ambulanza della Croce Verde di Soncino e i carabinieri. Il ragazzo ha raccontato di essere stato protagonista di un litigio tra due gruppi di persone e che qualcuno lo aveva colpito con un coccio di bottiglia. I carabinieri stanno controllando le telecamere di sicurezza per trarre elementi utili a dare un nome ai protagonisti e a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

A Castelleone ancora un giovane, 23 anni, è stato vittima di un aggressione lunedì poco dopo l’alba in via Villa Misericordia. Era all’esterno di un locale quando sarebbe stato aggredito da qualcuno senza alcun motivo e senza che lui lo conoscesse. L’aggressore, dopo averlo colpito con calci e pugni, si è dileguato. Il 23enne è stato portato in ospedale con un’ambulanza e ricoverato in codice verde.