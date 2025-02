Era a bordo di un’auto rubata. Denunciato ventottenne

CREMA (Cremona) Era su un’auto rubata, non aveva permesso di soggiorno e in più era già stato destinatario di un decreto di espulsione. Evidentemente non attuato. Lunedì pomeriggio una pattuglia di carabinieri era sulla tangenziale di Crema quando ha notato un veicolo con due persone a bordo. Con ogni probabilità l’auto era stata segnalata da un varco elettronico, visto che si trattava di una vettura rubata il 22 gennaio in provincia di Varese. I militari hanno dato l’alt e il conducente si è fermato. Sono cominciati i controlli da parte dei militari, che in breve hanno verificato che l’auto era effettivamente stata rubata e che il conducente, straniero di 28 anni, non avrebbe dovuto essere in Italia, mentre il passeggero, anche lui straniero, era regolare. L’auto e le due persone sono state portate in caserma, dove il ventottenne è stato fotosegnalato e denunciato per ricettazione. Mentre si eseguivano i controlli, è emerso che lo straniero non aveva il permesso di soggiorno e quindi non era in regola sul territorio italiano e anche per questo motivo è stato denunciato. In breve è risultato che lo straniero era già destinatario di un decreto di espulsione emesso a novembre dal prefetto di Pavia, ordine evidentemente disatteso. Terminate le verifiche e stilate le due denunce, lo straniero è stato lasciato libero. Pier Giorgio Ruggeri