Cremona, ragazzina di 15 anni travolta e uccisa da un autobus di linea mentre va a scuola

Cremona, 31 gennaio 2025 - Tragedia questa mattina poco prima delle 8: una ragazzina di 15 anni è morta investita da un autobus in via Dante.

La gravità dell'incidente

Un impatto violento tanto che la giovane è morta sul colpo. Inutile infatti l’intervento dei sanitari di ambulanza e automedica che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ferito ma in modo lieve anche l’autista del bus sotto choc per quanto successo.

Indagini sulla dinamica della tragedia

Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente sulla quale stanno lavorando gli agenti della polizia locale intervenuti per i rilievi. Prime informazioni di fonti locali dicono che la quindicenne, che probabilmente si stava recando a scuola, stesse attraversando sulle strisce ma con il semaforo rosso.

Articolo in aggiornamento