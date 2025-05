Due treni diretti. Crema-Milano: "Istanze accolte"

CREMA (Cremona)

"Come promesso, dal prossimo 15 giugno, in concomitanza con il cambio orario, entrerà in servizio il nuovo treno diretto sprint tra Crema e Milano". Lo ha annunciato ieri l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente (nella foto), al termine di un incontro a palazzo Lombardia al quale hanno partecipato Gianni Rossoni, presidente Area omogenea cremasca, Bruno Garatti, ad di Consorzio.it, i consiglieri regionali Matteo Piloni e Riccardo Vitari e il sindaco di Crema Fabio Bergamaschi. Nello specifico, si tratta di un treno di andata e uno di ritorno sulla linea ferroviaria R6. Il primo sarà il convoglio 10616 con partenza da Cremona alle 7.41 e arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 9.24 con fermate a Olmeneta 7.52; Casalbuttano 8; Soresina 8.08; Castelleone 8.15; Madignano 8.20; Crema 8.30; Treviglio 8.48; Milano Lambrate 9.06. Il treno 10641 partirà in orario serale da Milano Porta Garibaldi alle 19.36 per arrivare a Cremona alle 21.19. Ecco nel dettaglio tutte le fermate: Milano Lambrate 19.50; Treviglio 20.11; Crema 20.28; Madignano 20.33; Castelleone 20.39; Soresina 20.46; Casalbuttano 20.55; Olmeneta 21.07. "Un risultato importante – ha detto Lucente - figlio dell’ascolto delle esigenze del territorio, delle istituzioni locali, che hanno accolto con soddisfazione il nuovo servizio, e della collaborazione tra Regione Lombardia, Rfi e Trenord. I treni saranno diretti, senza interscambio a Treviglio, con evidenti vantaggi per i passeggeri di Crema e dei territori limitrofi". I nuovi servizi circoleranno dal lunedì al venerdì. Nelle giornate di sabato e festivi rimarranno attivi come oggi sulla tratta Cremona -Treviglio con corrispondenza a Treviglio da/per Milano.

P.G.R.