Due arresti per i carabinieri. Un violento con il coltello e lo stalker dell’ex moglie

Due arresti dei carabinieri. Il primo a Casalbuttano, dove un trentatreenne ubriaco e con un coltello ha messo le mani al collo a un carabiniere, venendo fermato e arrestato da altri militari intervenuti in aiuto del collega. Il giudice lo ha condannato a otto mesi, pena sospesa e ritorno in libertà. In prigione invece un cinquantunenne di Vescovato che, nonostante il divieto, continuava a cercare la moglie e il suo nuovo compagno, insultandoli, minacciandoli e aggredendoli. È stato denunciato dall’ex moglie e il giudice ha ordinato di arrestarlo. Intercettato dai carabinieri, è stato portato nel carcere di Ca’ del Ferro.