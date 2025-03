“Abbiamo trovato una dentiera dentro una siepe. Di chi è?”: caccia al proprietario (con lieto fine) a Madignano

Cremona – “Abbiamo trovato una dentiera dentro una siepe”. Il singolare annuncio è stato pubblicato l’altro ieri su un sito online di Madignano. E non era uno scherzo. Chi lo ha scritto ha specificato che la dentiera era stata trovata in buone condizioni – nonostante piovesse – tra i rami di una siepe e che il proprietario avrebbe potuto ritirarla telefonando a un certo numero, dopo aver dimostrato che la protesi fosse effettivamente sua.

Forse quest’ultima prova non avrebbe dovuto essere troppo complicata per il proprietario, che di certo avrebbe dovuto presentarsi senza denti. E, una volta lì, magari spiegare come si fa a dimenticarsi una dentiera in una siepe. Inutile dire che alla lettura dell’annuncio la fantasia di molti si è scatenata, presentando le ipotesi più bizzarre.

Ma solo il proprietario potrà raccontare quel che è successo. E infatti ieri lo sbadato proprietario della dentiera ha chiamato il numero dell’annuncio per tornarne in possesso. Pare però che non abbia voluto spiegare come abbia fatto a perderla, anche se si è dimostrato molto contento di averla ritrovata.