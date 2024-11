Dedicato a noi. Il Liga sul palco del Ponchielli

Dopo le due date rimandate a causa della febbre del rocker di Correggio, parte domani alle 21 dal Ponchielli “Ligabue in Teatro - Dedicato a noi“. A tredici anni di distanza dall’ultima volta, quest’anno il cantautore dedica al proprio pubblico un nuovo tour nei teatri più belli d’Italia, location intime d’eccezione, per ripercorrere insieme il passato, il presente e il futuro dei sogni di rock‘n’roll che hanno da sempre accompagnato la sua carriera. Trentun concerti esclusivi con un’unica tappa per ogni città coinvolta, senza repliche, per garantire un’esperienza esclusiva e irripetibile.