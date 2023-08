Cremona, dopo la tempesta del 25 luglio ai sindaci l’elenco dei danni: il conto supererà i 50 milioni

Cremona, 1 agosto 2023 - La conta dei danni della tempesta di martedì 25 luglio. A Pianengo il sindaco Roberto Barbaglio segnala 715 edifici colpiti per 25 milioni di danni. "Encomiabile la volontà dei miei concittadini che stanno rimediando ai danni che la natura ci ha inflitto". A Campagnola sono 260 gli edifici feriti dalla grandine, per danni intorno ai 7 milioni.

A Offanengo le segnalazioni sono 130 per 7 milioni cui si aggiungono 500mila euro di danni al municipio. A Capergnanica conteggi in corso ma in Comune sono arrivate oltre 70 segnalazioni e di certo i danni passeranno il milione.

A Rivolta d’Adda i danni ammontano a 6 milioni, le segnalazioni sono state 182: "I danni ai privati ammontano a 2.5 milioni mentre le attività ne lamentano 3 milioni e 500 euro sono quelli denunciati dal Comune", riferisce il sindaco Giovanni Sgroi. A Sergnano sono arrivate un centinaio di segnalazioni, per una prima conta che tocca il mezzo milione. A Romanengo le segnalazioni sono più di 70 a conteggi ancora in corso. A Ripalta Cremasca un centinaio di segnalazioni per mezzo milione. A Ricengo il Comune lamenta 400mila euro di danni: "Scuola e palestra gravemente danneggiati", dice il sindaco Feruccio Romanenghi che indica 162 denunce per 4 milioni. Conti aperti a Crema, dove un migliaio di auto ha avuto i cristalli fracassati per oltre 700 denunce. Alla fine si passeranno i 50 milioni, ai quali vanno aggiunti i danni all’agricoltura.

Anche gli animali hanno pagato un prezzo. Come spiega l’esperto del territorio Gianfranco Colombo: "Sono centinaia i cadaveri di uccelli sparsi nella campagna ma anche con ali spezzate, incapaci di volare e destinati a soccombere".